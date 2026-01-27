¡Gaby guardado! Tres investigaciones y $3 millones sin justificar

José Gabriel Carrizo, exvicepresidente de la República se encuentra en la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en Ancón, donde permanece detenido a la espera de una audiencia de garantias por presunto enriquecimiento ilícito.



Gaby fue aprehendido la mañana de este martes en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, tras arribar al país en un vuelo procedente de Guatemala.

La acción se dio luego que la Fiscatlía Anticorrupción emitió una orden su aprehensión y conducción por presunto enriquecimiento injustificado.

“Aquí estoy. Preferí venirme a Panamá, porque soy inocente”, dijo. Añadió que decidió no acudir a la juramentación del Parlacen y tomar el primer vuelo apenas conoció, por los medios, que existía una orden en su contra.

La audiencia de garantías está programada para mañana miércoles 28 de enero después del mediodía, según confirmó su equipo legal.

“Hay varias investigaciones (3) por el mismo hecho, y se supone que es por enriquecimiento injustificado”, dijo el abogado Adecio Mojica.

Detalló que ante la Contraloría se presentó parte de la documentación para sustentar los ingresos cuestionados.

Mojica indicó que algunas carpetas se mantuvieron bajo reserva. “Dentro de las tres carpetas, en una de ellas se emitieron reservas hace un par de semanas”, señaló.



Agregío que el objetivo de las diligencias es determinar si existe o no el delito. También confirmó que se realizaron verificaciones bancarias como parte del proceso.

“Fue hasta hoy que tuvimos la oportunidad de verificar cuál era la cifra por el supuesto enriquecimiento injustificado”, dijo.



Por su parte, el abogado Víctor Orobio aseguró que la detención fue ilegal y apresurada. Y, reveló que la investigación gira en torno a un monto cercano a 3 millones de dólares, La defensa asegura que ya fue justificada.

“Demostramos la fuente de los ingresos familiares y la licitud de esos fondos”, afirmó, y agregó: “Estamos sorprendidos de que el Contralor no haya corregido su informe”, indicó Oribio.

El abogado agregó que una persona que renuncia a un derecho constitucional y se viene a Panamá a enfrentar la justicia, envía un gran mensaje de que lo que desea es limpiar su nombre”,



Robinson pide respetar debido proceso



Sobre el tema, el diputado Benicio Robinson aseguró que todos los compañeros que hoy están bajo investigación permanecen en Panamá, dando la cara y enfrentando los procesos sin esconderse.

Señaló que, como partido, nunca se han opuesto a las investigaciones, pero sí exigen que se respete el debido proceso y el derecho a la defensa, sin atropellos ni persecuciones disfrazadas de justicia.

Robinson advirtió que la justicia no puede convertirse en un espectáculo mediático, ni en condenas anticipadas impulsadas desde redes sociales, actores políticos o algunos medios.

Subrayó que las responsabilidades las definen los tribunales, no la presión pública, y pidió respeto a la presunción de inocencia y la dignidad humana, recordando que un país serio no juzga por aplausos ni por likes.