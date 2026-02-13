¡Ganaderos cabreados! No quieren leche en polvo en las escuelas

La Asociación Nacional de Ganaderos, capítulo de Los Santos advirtió que no va a permitir que metan leche en polvo importada en el programa del vaso de leche y quesos que se reparte en las escuelas públicas.

Aseguran que desde una subcomisión técnica del Ministerio de Comercio se está moviendo una propuesta para cambiar el reglamento y abrir la puerta a producto traído de afuera. Y eso, según ellos, le mete un golpe directo al productor nacional que ya viene apretado con los costos.

El malestar creció porque el MEDUCA abrió propuestas de la licitación el pasado 20 de enero, pero —según los ganaderos— todavía no se había terminado el proceso legal para modificar el reglamento. Además, aseguran que ni siquiera conocen con claridad qué tipo de leche y qué volumen se va a necesitar.

Los productores recuerdan que la Ley 115 de 2019 indica que para los programas escolares se debe usar materia prima nacional y está prohibida la leche en polvo reconstituida para el vaso de leche y los quesos que reciben los estudiantes.

También pidieron sentarse a conversar con el presidente José Raúl Mulino para tocar este y otros temas del sector agropecuario. Los productores quieren mercado interno garantizado y precios justos que cubran el costo de producción, porque sin eso —dicen— no hay campo que aguante.

Los ganaderos cuestionan que mientras en países como Estados Unidos se promueve el consumo de leche entera en niños, aquí se insista en bebidas lácteas sustitutas. Para ellos, el asunto no es solo económico, también es de calidad y nutrición.

El llamado final fue directo a padres y docentes: mantenerse vigilantes por la salud de los pela’os y defender un verdadero “Desayuno Escolar Saludable”, pero con producto panameño.