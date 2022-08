Ganancias de $600 millones estiman en sector eléctrico

El debate en la mesa única del diálogo se trancó ayer en torno al tema de la rebaja de la tarifa de energía eléctrica y el reclamo del movimiento social, para que el gobierno les entregue los informes financieros de las empresas distribuidoras y generadoras de electricidad.

La Alianza Pueblo Unido por la Vida y Anadepo reclaman una rebaja del 45% en la tarifa, pero sin el subsidio oficial.

El economista William Hughes reclamó los informes para evaluar el margen de ganancia, porque los cálculos que tienen es que son $600 millones en 4 años entre generadoras y distribuidoras, a pesar de que el secretario de energía, Jorge Rivera Staff, alega que es del 9.5%, pero queremos verificar las cifras y cuántos son los gastos de administración.

Hughes cuestionó que en estatales como Egesa, hasta cuando hay pérdidas, están pagando bonificaciones.

El sindicalista Saúl Méndez sostuvo que no buscan que las empresas no ganen, sino que no nos "roben" con tarifas exorbitantes y cuestionó que los representantes del gobierno defiendan a una minoría que lucra brutalmente y que con los subsidios (estimados en $200 millones anuales) que salen de nuestros impuestos, siguen garantizando ganancias a las compañías de electricidad.

Rivera Staff ha dicho que la tarifa promedio es de 0.17 el kilovatio hora y con el subsidio baja casi a la mitad 0.08, para el 71% de los hogares de bajo consumo.

Al explicar los márgenes de ganancias se explicó que los distribuidores se llevan el 9%, Etesa de 6 a 7% y que la generación representa el 70% del costo de la energía.

La generación de cada kilovatio cuesta de 12 a 14 centésimos y ese componente se vende luego a 0.24.

El Secretario Nacional de Energía, manifestó que no coinciden en las formas propuestas por las organizaciones sociales para la rebaja de la tarifa, porque no es viable intervenir en las ganancias de las empresas generadoras de energía eléctrica.

La ministra Doris Zapata expresó la disposición del equipo del Ejecutivo de continuar debatiendo con espíritu constructivo los temas puestos sobre la mesa, siguiendo la metodología establecida.

