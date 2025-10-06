Gerente de MiBus: ‘Hemos recuperado entre 500 y 600 buses que estaban parados’

Carlos Sánchez Fábrega, gerente general de MiBus, indicó que durante su gestión se han recuperado entre 500 y 600 buses que estaban parados por problemas mecánicos o de piezas y que, en la actualidad, están operando con mil 100 buses en la urbe capitalina.

“Cuando llegamos estábamos operando con 500 buses y con eso no se puede hacer ningún servicio razonable, aunque con mil 100 tampoco es suficiente; nosotros tenemos que seguir mejorando y, en ese camino de mejora, no solo vamos a seguir rescatando buses que estaban dañados, sino que vamos a adicionar nuevos buses”, dijo Sánchez.

Recientemente, MiBus anunció que está dando los primeros pasos para la compra de 60 buses eléctricos, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). “Un bus eléctrico es más barato de operar que un bus de diésel, sobre todo de diésel viejo”, expuso.

“Cuando llegamos había una operación casi paralizada, porque no había buses; si tú no tienes buses, no puedes ofrecer la frecuencia que debería tener”, reiteró el encargado de MiBus.

Señaló que todavía tienen mucho por hacer para mejorar la calidad del servicio.

“El otro eje de la estrategia es aumentar la cobertura, llegar lo más cerca posible de las casas de las personas, y para eso hay que tener buses de otros tamaños (más chicos)”, explicó el gerente en el programa dominical Cara a Cara.

“Hemos resuelto algunos problemas, hemos aumentado la frecuencia, pero todavía tenemos mucho que hacer en muchas zonas”, resaltó Sánchez.

Además, el gerente de MiBus señaló que han revisado todas las normas de conducta de las personas dentro de los buses y en las zonas pagas y que están iniciando una campaña de comunicación para educar a los usuarios sobre cuáles deben ser los códigos de conducta dentro de los buses y en las zonas pagas especialmente.

“Las zonas pagas son como las estaciones del Metro, es una zona segura y, como tiene tanta gente andando, requiere normas y reglas de conducta”, destacó.