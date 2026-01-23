Nacional - 23/1/26 - 12:00 AM

Gerente educativa del ITSE renuncia

Milena Gómez presentó este jueves su renuncia irrevocable al cargo de gerente educativa del Instituto Técnico Superior Especializado (ISTE), alegando falta de certeza jurídica y afectaciones de la autonomía académica y administrativa de la institución.

En una carta dirigida al Consejo Directivo de la entidad, Gómez señaló que ha experimentado escenarios de tensión y la disposición de vacaciones forzadas y la separación de hecho, que fue ratificada el año pasado por el Consejo.

Enfatizó que su cargo lo obtuvo mediante concurso de méritos para el período 2021-2025 y cuyo período fue extendido del 2025-2029. Pero el 19 de enero, a pocos días del vencimiento de sus vacaciones, se publicó en Gaceta Oficial la Carta Magna de la organización, el Estatuto del ISTE, a pesar de que se encontraba ausente y siendo titular del cargo.

"Esta modificación transforma en la práctica un cargo obtenido mediante concurso de méritos y con período fijo en uno asimilable a la libre designación y remoción, lo que genera preocupaciones relevantes en términos de seguridad jurídica, estabilidad organizacional e independencia técnica, elementos indispensables para el adecuado ejercicio de la rectoría académica y científica que demanda el ITSE", dijo.

Por otro lado, destacó que durante su gestión lideró una etapa relevante en el proceso de consolidación del ITSE y desarrolló una oferta académica alineada con las necesidades del sector productivo. La entidad, por su parte, agradeció el trabajo hecho por Gómez y dijo que se seguirá trabajando con normalidad.

