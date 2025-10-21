Gestión de desastres en foro con expertos de Latinoamérica, España y Japón

Panamá. Expertos y académicos de Latinoamérica, España y Japón se reunirán en Panamá desde este miércoles para intercambiar experiencias sobre la gestión integral de desastres, en un esfuerzo que busca además impartir docencia y concienciar en la materia al público en general.

El III Foro Internacional de Gestión Integral de Riesgo de Desastres se celebrará en la capital panameña con invitados de Japón, España, México, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Colombia y Chile, y una agenda que incluye temas que van desde el uso de la tecnología para abordar la gestión de los riesgos frente a un desastre natural, hasta las políticas públicas para construir resiliencia.

Así lo explicó a EFE Francisco Álvarez, director de Concesiones, Inversiones y Riesgo del Estado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el ente organizador del foro, que se extenderá hasta el próximo viernes.

“Es importante para nosotros crear conciencia de una cultura de preparación (...) sobre todo el tema de resiliencia de nuestras poblaciones ante desastres. La idea es que expertos internacionales vayan brindando docencia a más de trescientas personas que asisten presencialmente al foro, además de otros centenares que lo harán de manera virtual”, explicó Álvarez.

El evento abordará asuntos como la prevención de desastres mediante el uso de Big Data, inteligencia artificial o alertas tecnológicas, así como el uso de mecanismos financieros para acceder a recursos y fondos internacionales que permitan enfrentar estos imprevistos.

El encuentro reunirá a representantes del sector público y privado, la academia, la sociedad civil y organismos internacionales, con el objetivo de intercambiar conocimientos, fortalecer capacidades y promover soluciones innovadoras frente a los crecientes desafíos del riesgo de desastres, indicó el MEF.

El foro promoverá el uso de información científica y la cooperación interinstitucional para impulsar una gestión del riesgo más eficaz, sostenible y adaptada a las realidades locales, agrega la información oficial.

Álvarez recordó que Panamá está entre los países con más riesgo del mundo, principalmente por exceso de lluvia, inundaciones, terremotos, posibles actividades volcánicas o tsunamis. “El riesgo como tal es probabilidad, y por ello debemos estar preparados ante lo que podría o no ocurrir”, enfatizó.

Finalmente, el funcionario destacó que Centroamérica, Panamá y República Dominicana comparten altos niveles de vulnerabilidad dentro del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), lo que hace urgente una respuesta coordinada y planificada.