Gira de Mulino en Davos deja inversiones y alianzas estratégicas para Panamá

Nuevas inversiones, cooperación internacional e intercambio de experiencias marcaron los principales resultados de la gira de trabajo del presidente José Raúl Mulino durante su participación en el Foro Económico Mundial 2026, celebrado en Davos, Suiza.

Durante el encuentro, Mulino participó en paneles empresariales y sostuvo reuniones de alto nivel con líderes corporativos y autoridades gubernamentales, de las cuales surgieron compromisos concretos orientados a la inversión extranjera y la generación de empleo en Panamá.

Conectividad aérea y avances en salud

Entre los anuncios más relevantes figura el aumento de frecuencias de la aerolínea KLM, medida que ya entró en vigencia y fortalece la conectividad aérea entre Panamá y Europa.

Asimismo, la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) acordó capacitar a técnicos panameños en medicina nuclear y poner en funcionamiento un acelerador lineal donado al nuevo hospital de Bugaba, destinado a la atención de pacientes con cáncer.

Empresas globales confirman expansión en Panamá

Durante la agenda en Davos, empresas multinacionales como Microsoft, DP World, la naviera Maersk y el banco Citi confirmaron planes de expansión en Panamá.

En el caso de DP World, la compañía manifestó su interés en establecer operaciones logísticas tanto en el Pacífico como en el Atlántico panameño, mientras que Microsoft evalúa facilitar licencias de software y la dotación de computadoras para centros educativos, fortaleciendo la educación digital del país.

Alianzas con Europa y Asia

El primer ministro de Países Bajos, Dick Schoof, acordó con Panamá una alianza para el intercambio de experiencias en el sector marítimo, así como la cooperación conjunta en el combate contra el narcotráfico.

Por su parte, el presidente de Singapur expresó su disposición de cooperar con Panamá para reactivar inversiones en los sectores aeronáutico y tecnológico, considerados estratégicos para el desarrollo económico.

Relación bilateral con Estados Unidos

En el marco del Foro Económico Mundial, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo una reunión con el presidente José Raúl Mulino, en la que abordaron temas bilaterales y el fortalecimiento de los programas de cooperación vigentes, reafirmando la estrecha relación diplomática entre Panamá y Estados Unidos.

Durante el encuentro, Rubio extendió una invitación oficial a Mulino para participar en la cumbre de líderes del G20, que se celebrará en diciembre en Miami, Florida.

El viceministro de Comercio Exterior, Carlos Hoyos, destacó que esta invitación representa “un logro importante para mejorar la proyección internacional del país”.