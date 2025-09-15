Gobernación de Panamá reactiva programa "armas por comida"

La Gobernación de Panamá reactiva a partir de la próxima semana el programa Armas y municiones por comidas y medicinas en varios puntos de Panamá Este.



Esta iniciativa busca contribuir a la seguridad del país y mejorar el bienestar de la población, permitiendo que los ciudadanos entreguen armas y municiones a cambio de alimentos y medicamentos. Programa apoyado por el Ministerio de Seguridad y la Policía Nacional.



La gobernadora Mayín Correra, a través de un video en redes sociales, explicó que el proceso será completamente confidencial, de forma segura, sin que haya persecución legal, ni cuestionamientos sobre el origen de las armas.



" Tráenos tu arma y te la compramos al mejor precio por bonos canjeables, por comida o medicinas", retiró Correa.



Calendario del programa “Cambiar armas por comida” – Provincia de Panamá:

-Lunes 22 de septiembre: Pacora.

-Martes 23 de septiembre: 24 de Diciembre.

-Miércoles 24 y jueves 25 de septiembre: Pedregal.