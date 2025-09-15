Nacional - 15/9/25 - 11:14 AM

Gobernación de Panamá reactiva programa "armas por comida"

" Tráenos tu arma y te la compramos al mejor precio por bonos canjeables, por comida o medicinas", retiró Correa.

 

Por: Redacción / Web -

La Gobernación de Panamá reactiva a partir de la próxima semana el programa Armas y municiones por comidas y medicinas en varios puntos de Panamá Este.
 

Esta iniciativa busca contribuir a la seguridad del país y mejorar el bienestar de la población, permitiendo que los ciudadanos entreguen armas y municiones a cambio de alimentos y medicamentos. Programa apoyado por el Ministerio de Seguridad y la Policía Nacional.
 

La gobernadora Mayín Correra, a través de un video en redes sociales, explicó que  el proceso será completamente confidencial, de forma segura, sin que haya persecución legal, ni cuestionamientos sobre el origen de las armas.
 

" Tráenos tu arma  y te la compramos al mejor precio por bonos canjeables, por comida o medicinas", retiró Correa.
 

Calendario del programa “Cambiar armas por comida” – Provincia de Panamá:

-Lunes 22 de septiembre: Pacora.

Te puede interesar

Veraguas reporta primera muerte por dengue: Víctima es un menor

Veraguas reporta primera muerte por dengue: Víctima es un menor

 Septiembre 15, 2025
Inicia recolección de firmas para revocar a Paulette Thomas

Inicia recolección de firmas para revocar a Paulette Thomas

 Septiembre 15, 2025
Finalizan reparaciones en rotura cercana a la planta de Miraflores

Finalizan reparaciones en rotura cercana a la planta de Miraflores

 Septiembre 15, 2025
Gobernación de Panamá reactiva programa "armas por comida"

Gobernación de Panamá reactiva programa "armas por comida"

Septiembre 15, 2025
Lunes de protestas en MIVIOT e IPACOOP

Lunes de protestas en MIVIOT e IPACOOP

 Septiembre 15, 2025

-Martes 23 de septiembre: 24 de Diciembre.

-Miércoles 24 y jueves 25 de septiembre: Pedregal.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

"Voy y vengo": El misterio tras la desaparición de joven coclesano

"Voy y vengo": El misterio tras la desaparición de joven coclesano
Muere actriz de cine para adultos de vacaciones en Costa Rica

Muere actriz de cine para adultos de vacaciones en Costa Rica
Muere hijo del magistrado Cecilio Cedalise

Muere hijo del magistrado Cecilio Cedalise
Hallan sin vida a dos jóvenes en una vivienda en Colón

Hallan sin vida a dos jóvenes en una vivienda en Colón
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí