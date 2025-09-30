Nacional - 30/9/25 - 07:01 PM

Gobierno ajusta concesión de cable submarino por $1,2 millones

El Ejecutivo decidió modificar la resolución 110-25 y negociar un ajuste en la concesión administrativa con la empresa Tel Connect Submarin Network S.A.

 

Por: Redacción / Crítica -

El Ministerio de Economía y Finanzas, en representación del Gobierno Nacional, sostuvo negociaciones para la concesión administrativa con la sociedad Tel Connect Submarin Network S.A., cuyo contrato asciende a $1,238,522.40

El objetivo es instalar, operar y mantener el sistema de cable submarino durante un periodo de explotación.

Durante las negociaciones, la Dirección de Bienes Patrimoniales del Estado realizó un estudio comparativo de precios. 

El análisis reveló que los valores de referencia para la instalación de cables submarinos no habían sido actualizados desde el año 2000, generando un desfase frente al costo real y al valor del dinero en el tiempo.

Panamá, como hub estratégico de cables submarinos, requiere mantener un marco competitivo justo para el Estado, por lo que se acordó un ajuste en el canon de la concesión, asegurando un nivel equitativo por el uso de los fondos marinos.

 

