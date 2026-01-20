Nacional - 20/1/26 - 12:00 AM

Gobierno de Panamá se solidariza con España tras mortal accidente de tren

El Gobierno de Panamá expresó su más profunda solidaridad con España tras el accidente de tren ocurrido el domingo, que dejó al menos 39 fallecidos y más de 100 heridos, y reafirmó los lazos históricos de amistad entre ambos países.

 

Por: Redacción. -

El Gobierno de Panamá manifestó su más profunda solidaridad con España tras el accidente ferroviario registrado el domingo en ese país europeo, que ha dejado al menos 39 personas fallecidas y más de 100 heridos.

“Panamá acompaña en el dolor a los familiares de las víctimas, a quienes hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias, así como nuestros deseos de pronta recuperación para los heridos”, señala un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El documento añade que Panamá se une al duelo nacional del Reino de España, reafirmando los lazos históricos de amistad, cooperación y hermandad que unen a ambas naciones.

De acuerdo con la información disponible, el accidente ocurrió la tarde del domingo cuando un tren de la compañía Iryo, de origen italiano, que había salido de Málaga con destino a Madrid, con 317 personas a bordo, descarriló sus tres últimos vagones e invadió la vía contigua.

En ese momento, por la vía paralela circulaba otro tren de la empresa Renfe, con destino a Huelva, el cual también descarriló tras el impacto, provocando una de las peores tragedias ferroviarias recientes en España.

Las autoridades españolas continúan las investigaciones para determinar las causas del accidente, mientras los servicios de emergencia atienden a los heridos y brindan apoyo a los familiares de las víctimas.

