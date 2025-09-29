Gobierno descarta aumento del presupuesto 2026

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró este lunes que no habrá aumento en el presupuesto nacional de 2026, que asciende a 34.901 millones de dólares y actualmente es debatido en la Asamblea Nacional.

"No va a haber aumento del presupuesto (...) Este ha sido un Gobierno y un Ministerio que cumple con sus promesas fiscales", declaró Chapman.

El titular explicó que mantener el gasto es clave para cumplir con la meta fiscal y evitar que el déficit supere el 3,5 % del PIB. Con esto, el Gobierno busca frenar el crecimiento de la deuda y dejar de pedir préstamos para pagar intereses “al final de la década”.

El funcionario respondió así a las críticas de sectores como salud y educación, que han exigido reconsiderar los recortes. Chapman adelantó que escuchará las recomendaciones de la Comisión de Presupuesto, pero insistió en que el plan financiero debe ser “responsable”.

El proyecto para 2026 es el presupuesto más alto de la historia del país, con un incremento de 4.181 millones de dólares (13,6 %) respecto a 2025.