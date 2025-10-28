Gobierno lanza programa para verificar toda la carga en Panamá

El Consejo de Gabinete aprobó este martes el Decreto “Que crea el Programa de Coordinación Interinstitucional y Asistencia Intergubernamental de Verificación de Carga en el territorio de la República de Panamá y se dictan otras disposiciones".

Bajo esta nueva norma, toda carga en contenedores que ingrese, transite, trasborde o salga por el territorio nacional, podrá ser verificada mediante tecnología no intrusiva, incluyendo contenedores vacíos, de manera selectiva o aleatoria, aplicando criterios de selectividad conforme con las mejores prácticas internacionales de gestión de riesgos y las disposiciones regulatorias que establezca la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA), con el objetivo de garantizar un comercio seguro dentro de la cadena logística internacional.

La ANA aplicará este programa coordinadamente con otras entidades gubernamentales que intervienen en la entrada, salida o permanencia de mercancías, buscando prevenir el crimen organizado, el terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva, el contrabando y otros riesgos relacionados.

Se creará la Unidad de Inspección Técnica de Contenedores, encargada de inspecciones y verificaciones técnicas de la carga, así como la Unidad de Análisis de Riesgo, responsable de matrices, perfiles y evaluaciones de peligro y calificación de carga peligrosa.

En coordinación con agentes portuarios y aeroportuarios, se establecerán los requerimientos técnicos y se implementará la adquisición, operación y supervisión de equipos de inspección no intrusiva en puertos, aeropuertos, fronteras terrestres y zonas francas.

La ANA informará periódicamente al Consejo de Seguridad Nacional sobre las inspecciones realizadas, incluyendo recomendaciones y evaluaciones, cumpliendo con los principios de transparencia, legalidad y seguridad del comercio exterior.

Además, se buscará ampliar los acuerdos bilaterales y multilaterales con otras aduanas para contar con información confiable y minimizar los riesgos en la cadena logística internacional.