28/12/25

Francia apoya agricultura familiar en el sector de Cartí, comarca Guna Yala

Estos sembradíos han sido organizados en la Barriada Isberyala, ubicada en el sector de Cartí, en la comarca Guna Yala.

 

Por: Diomedes Sánchez/Colón/Crítica -

El desarrollo de la agricultura en pequeños espacios es la estrategia que se les viene enseñando a familias de la Comarca Guna Yala, en una estrategia que incentiva de forma conjunta el Fondo de Francia-Panamá y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

Esta acción busca fortalecer la seguridad alimentaria e incentivar a los productores a aprovechar espacios reducidos para la producción de alimentos de autoconsumo.

Los huertos fueron instalados en los patios traseros de las viviendas de cada productor, ocupando un área de 28 metros cuadrados por unidad, lo que representa un total de 140 metros cuadrados destinados al proyecto hortícola.

Durante la jornada se sembraron diversas variedades de vegetales y plantas, entre ellas: tomate, pepino, pimentón, lechuga, zanahoria, anís, marigold, cebollina, mora y romero.

Además de producir alimentos de autoconsumo, esta iniciativa busca promover el aprendizaje, el cuidado y el manejo adecuado de huertos familiares.

Con el Fondo Francia–Panamá y el MIDA, regional de Colón, tiene como propósito mejorar la calidad de vida de las familias beneficiadas y ampliar su alcance a más miembros de la comunidad.

