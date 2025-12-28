Nacional - 28/12/25 - 11:16 AM

En Herrera no reportaron personas afectadas por pirotecnia

Durante las recientes celebraciones, se atendieron entre tres y cuatro situaciones por día, pero ninguna relacionada con el uso de pirotecnia en la región, confirmaron las autoridades.

 

Por: Thays Domínguez/Crítica -

El Cuerpo de Bomberos de la provincia de Herrera informó que, durante las fiestas navideñas, no se recibieron reportes de personas quemadas ni afectadas por el uso de juegos pirotécnicos.

La información fue confirmada por Carlos Bernal, jefe de Operaciones encargado del Cuerpo de Bomberos de Herrera, quien detalló que, si bien no se han presentado emergencias relacionadas con pirotecnia, sí se atendieron otras situaciones.

“Hasta el momento no hemos recibido reportes de personas lesionadas o quemadas por juegos pirotécnicos en la provincia de Herrera.

Sin embargo, hemos atendido emergencias por accidentes de tránsito, situaciones de salud y otras incidencias propias de esta época”, señaló Bernal.

El funcionario explicó que las atenciones brindadas por el personal de emergencia han estado relacionadas principalmente con accidentes de tránsito con daños materiales, casos de salud y otras acciones preventivas, especialmente durante los días de mayor movilidad por las festividades.

Finalmente, el Cuerpo de Bomberos reiteró el llamado a la población a mantener las medidas de prevención durante las celebraciones de fin de año y recordó que el uso de juegos artificiales debe realizarse de manera responsable y, de ser posible, por personas capacitadas, a fin de evitar accidentes.
 

