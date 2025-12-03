Gobierno paga mañana última partida del XIII Mes

Este jueves, el Gobierno de Panamá iniciará el pago de la última partida del Décimo tercer mes, según confirmó la Contraloría General de la República.

El desembolso alcanza 157,466,290 balboas con 55 centésimos, beneficiando a todos los servidores públicos del gobierno central, entidades descentralizadas, empresas públicas, intermediarios financieros, patronatos y municipios.

La noticia alegrará los bolsillos de miles de panameños, que recibirán este aporte justo a tiempo para la temporada navideña y de inicio de año.

Los trabajadores destacan que este pago no solo es un derecho, sino también un alivio para los gastos familiares y planificaciones de fin de año.