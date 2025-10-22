Gobierno recula en compra de uniformes y botas de la Policía

PANAMÁ. El Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) informó este miércoles que, por instrucciones del presidente José Raúl Mulino, se suspendió el acto público de compra de uniformes y botas para la Policía Nacional, luego de los cuestionamientos sobre transparencia realizados por el diputado de Vamos, Jhonathan Vega.



Vega denunció irregularidades en la compra de 30 mil uniformes y 15,737 botas por un total de $6.9 millones.



El Minseg recalcó que todas las acciones se realizaron conforme a la ley y con transparencia,

En la nota oficia se anunció que se abrirá una nueva licitación en un plazo de 15 días hábiles, fijando como fecha límite el 19 de noviembre de 2025, cumpliendo estrictamente la Ley de Contrataciones Públicas.

El Minseg reafirmó su compromiso con la defensa de los intereses nacionales, buscando una Policía más equipada y preparada para enfrentar la criminalidad y garantizar la seguridad de todos los panameños.



