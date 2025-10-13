Gobierno y Asamblea revisan ley del etanol

El Órgano Ejecutivo y la Asamblea Nacional sostuvieron este lunes una reunión para revisar las modificaciones al proyecto de ley que autoriza la producción y uso de etanol como combustible, una iniciativa que entraría en vigor el próximo año.

El encuentro fue encabezado por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, y el secretario de Energía, Rodrigo Rodríguez, quienes explicaron los beneficios económicos y ambientales de reactivar la industria del etanol, destacando su potencial para impulsar el empleo y promover una energía más limpia.

El diputado Roberto Zúñiga advirtió que el proyecto debe analizarse a fondo antes de su aprobación. “Este tema exige un examen serio para evitar conflictos de interés, proteger a nuestros productores y asegurar que los beneficios lleguen directamente a los ciudadanos”, expresó en su cuenta de X.

Ante los rumores sobre supuestos negociados, el presidente José Raúl Mulino aclaró que no existe ningún acuerdo oculto detrás del plan. Señaló que las industrias cañeras y petroleras alcanzaron un consenso sobre las importaciones del producto, garantizando que la producción local no se vea afectada durante su fase inicial.

“Durante los primeros meses las importaciones estarán reguladas, pero más adelante las empresas podrán sembrar caña para producir su propio etanol”, precisó el mandatario.

Añadió que su gobierno velará para evitar monopolios u oligopolios en este nuevo sector que, según las proyecciones oficiales, podría generar más de 30 mil empleos y movilizar cerca de 400 millones de dólares en los próximos cinco años.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), Juan Alberto Arias, señaló que la clave del éxito de esta propuesta será garantizar que sus beneficios lleguen realmente a la población. “Hay que actuar con inteligencia y transparencia para que todos los panameños se vean beneficiados, sin privilegios para nadie”, subrayó.