“Gota Verde”: Don Bosco se Une para Salvar el Agua y el Medio Ambiente

Con el compromiso de fortalecer la cultura ambiental en la comunidad, la Junta Comunal de Don Bosco, en alianza con la empresa Biocar S.A., lanzó oficialmente el proyecto “Gota Verde”, una iniciativa dedicada a la recolección de aceite de cocina usado para evitar la contaminación del agua, el suelo y proteger los ecosistemas locales.

El acto de lanzamiento se realizó en el Centro de Acopio Recicletas, ubicado en la avenida Rodolfo Aguilera, a un costado del parque infantil La Riviera, con la participación de autoridades locales, vecinos y representantes ambientales.

Una comunidad comprometida con el cambio

El proyecto “Gota Verde” invita a los residentes de Don Bosco a convertirse en agentes activos del cambio ambiental, evitando que el aceite usado sea vertido en los fregaderos, práctica que causa obstrucción de tuberías, daño a las redes de saneamiento y contaminación de ríos y mares.

“Esta gestión ambiental permitirá almacenar adecuadamente el aceite usado en los hogares, protegiendo nuestras cuencas hidrográficas y promoviendo una comunidad más limpia, saludable y sostenible”, destacó el representante de Don Bosco, Pier Janson.

Según Janson, en lo que va del año 2025, se han recuperado 1,350 galones (10,233 litros) de aceite usado, reflejando el compromiso creciente de la comunidad.

“Con Gota Verde, damos un paso más hacia un Don Bosco más verde y consciente. Este es solo uno de los muchos programas que estamos impulsando para reducir la contaminación y proteger nuestro entorno”, agregó el representante.

El proyecto arranca con la participación de 565 residencias, que recibirán gratuitamente envases especiales para almacenar el aceite usado. Este será recolectado a través del programa Recicletas, que desde 2023 promueve el reciclaje y la educación ambiental en el corregimiento.

La Junta Comunal de Don Bosco hace un llamado a toda la comunidad a sumarse activamente al proyecto. Quienes requieran envases pueden comunicarse al 509-2179 o escribir al correo donboscoverde@jcdonbosco.com.