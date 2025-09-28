¡Gran gala cultural! Celebran el Film, Fashion & Music Show

La Facultad de Comunicación Social, en el marco de la celebración de los 90 años de la Universidad de Panamá, presentó con gran éxito el Film, Fashion & Music Show, una gala cultural y académica que reunió en un solo escenario tres expresiones artísticas fundamentales: el cine, la moda y la música.

El evento se realizó en las instalaciones del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), ante una audiencia que aplaudió la originalidad, el talento y el compromiso artístico de los estudiantes y colaboradores.

Con una impecable producción académica, el Film, Fashion & Music Show fue concebido como un espacio de integración entre la creatividad y la formación universitaria, donde los estudiantes de Producción de Radio, Cine y Televisión; Periodismo; Publicidad; Relaciones Públicas; y Eventos y Protocolo demostraron su capacidad para articular un espectáculo de alto nivel técnico y artístico.

Este evento, que fusionó luces, música en vivo y moda, contó con la participación de bailarines invitados, modelos emergentes y talentos de la Facultad, y las diseñadoras de la escuela de moda de la Facultad de arquitectura Iris Avendaño, Emily Aizpurua y Darlenys del Rio quienes presentaron su colección Cactus Resort, Knossos y Terracalmas ante un público internacional como preámbulo a la Gala Latinoamericana 2025, quienes se unieron para construir una experiencia visual y sonora única. Música en vivo de temas de películas a cargo del Maestro pianista David Quintero Valdivieso, acompañó magistralmente cada pasarela y presentación, aportando una atmósfera elegante y cinematográfica que envolvió al público.

La Orquesta de Cámara de la Universidad de Panamá, en su presentación, bajo la dirección del Magister Renzo Sánchez resaltaron con una presentación magistral que deleito a cada uno e los asistentes, su repertorio hizo alusión a tres temas, 2 de películas y uno de serie televisada, Star Wars, Games of Thrones y Piratas del Caribe.

Uno de los momentos más memorables de la noche fue la presentación del segmento especial por la Embajada del Reino de Marruecos en Panamá, patrocinador oficial del evento.

Este bloque cultural destacó la riqueza y el refinamiento de los tradicionales caftanes marroquíes, portados por las estudiantes de la Facultad de Comunicación Social, junto a Reina 2024 de la Gala Latinoamericana, Ana Paula. Los trajes, cargados de historia y simbolismo, reflejaron la delicadeza del arte textil marroquí y fortalecieron los lazos de amistad y cooperación cultural.

Durante su intervención, la Embajadora del Reino de Marruecos, S.E. Bouchra Boudchiche, expresó su satisfacción por formar parte de una iniciativa que une tres disciplinas artísticas en un mismo plano académico y diplomático. En su mensaje, subrayó la importancia del intercambio cultural como herramienta de entendimiento entre las naciones, y felicitó a la Facultad de Comunicación Social, al profesor Danilo Ovalle, al Comunicador Jose Luis Agrazal y a todos los estudiantes por promover este tipo de encuentros que trascienden las fronteras del conocimiento.

Además, el público disfrutó de presentaciones musicales de artistas, entre ellos verano, exponente de Techno-pop alternativo, cuya participación añadió un toque contemporáneo y vibrante a la velada. El espectáculo evidenció cómo la música, la moda y el audiovisual pueden coexistir en perfecta armonía, generando experiencias multisensoriales que inspiran y educan.

El Film, Fashion & Music Show no solo fue un despliegue de talento artístico, sino también una demostración de trabajo en equipo, planificación, producción y pasión universitaria. Los estudiantes aplicaron sus conocimientos en comunicación, diseño, protocolo y gestión cultural, evidenciando la formación integral que promueve la Facultad de Comunicación Social.

También se contó con el valioso respaldo de Viera Productions, Verano Records, y otros colaboradores institucionales y privados que se unieron a esta gran iniciativa. Su apoyo fue determinante para lograr un espectáculo de primer nivel, digno de una universidad que sigue marcando pauta en el desarrollo cultural y artístico del país.

Con esta gala, la Universidad de Panamá resaltó su compromiso con la formación humanística, la innovación creativa y el fortalecimiento del vínculo entre la academia, la cultura y la diplomacia, consolidando al Film, Fashion & Music Show como una plataforma que celebra el talento, la diversidad y la excelencia artística de sus estudiantes.

De ellos se marca un precedente para futuras producciones, dirigidas por la Facultad de Comunicación social a cargo de su decano Magister Edgardo Murgas Álvarez.