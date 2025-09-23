Hallan descuartizados a dos músicos colombianos en México

El terror del narco volvió a golpear, esta vez contra el arte. Los músicos colombianos Bayron Sánchez, conocido como “B King”, y Jorge Luis Herrera, mejor identificado en el ambiente nocturno como “DJ Regio Clown”, fueron encontrados muertos y presuntamente desmembrados en el Estado de México, tras varios días de estar desaparecidos.

Ambos artistas habían sido vistos por última vez el pasado 16 de septiembre, cuando salieron hacia un gimnasio en la zona de Polanco, en la Ciudad de México. Desde entonces, nada se sabía de su paradero.

Lo macabro del caso es que junto a los restos apareció un mensaje firmado por el cártel La Familia Michoacana, lo que apunta a un crimen ligado al narcotráfico.

El propio presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó indignado y responsabilizó a la fallida “guerra contra las drogas” por más jóvenes asesinados en Latinoamérica.

Por su parte, la jefa de Gobierno mexicana, Claudia Sheinbaum, indicó que las cancillerías de ambos países ya coordinan las investigaciones.

La Fiscalía del Estado de México confirmó que las características físicas de los cuerpos coinciden con los de los artistas. El caso sigue bajo investigación, pero la conmoción es internacional.