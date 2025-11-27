Nacional - 27/11/25 - 11:31 AM

Harán simulacro de mudanza al nuevo hospital en Colón

Se realizó una reunión de coordinación con estamentos de seguridad, ATTT, Sume 911 y la Zona Libre de Colón.

 

Por: Diómedes Sánchez S / Crítica -

La Caja de Seguro Social (CSS) informó este jueves a la población colonense, que se adelanta significativamente la coordinación para el proceso de mudanza de los departamentos y servicios de salud del actual hospital Dr. Manuel Amador Guerrero en la ciudad de Colón hacia el nuevo y moderno complejo hospitalario, situado detrás de la Policlínica Hugo Spadafora en el corregimiento de Cristóbal Este.

Por tanto, para el día lunes 1 de diciembre, se realizará un simulacro de traslado de pacientes, tras reunión de coordinación de las autoridades provinciales de la CSS, estamentos de seguridad, ATTT, Sume 911 y la Zona Libre de Colón.

El simulacro se llevará a cabo a las 10:00 a.m., partiendo desde el nosocomio, bajando calle 11 avenida Meléndez hasta calle 15 y salir hacia la avenida Amed Waked; en el área transístmica se habilitará inversión de vía para llegar al nuevo nosocomio.

Por ello, la CSS ofreció disculpas anticipadas a la población por los inconvenientes causados durante este proceso, que en los próximos días beneficiará a los más de 280 mil colonenses.

La administración informará de manera oportuna sobre todo el proceso de mudanza al nuevo hospital.

 

 

