Hélices de embarcación destrozan a un delfín en Playa Cabezo

Panamá Oeste. El hallazgo de un delfín muerto en Playa Cabezo encendió la indignación este viernes 24 de octubre.

El animal presentó heridas compatibles con impacto de hélices, según confirmó personal de MiAmbiente – regional Panamá Oeste.

El cetáceo fue encontrado varado fuera de los límites del Área Protegida Manglares de la Bahía de Chame, tras un reporte ciudadano. Guardaparques procedieron a tomar mediciones biométricas y a documentar el estado del ejemplar con fotografías para la investigación.

Francisco Lorenzo, encargado del Área Protegida Manglares de la Bahía de Chame, afirmó: "El ejemplar habría muerto a causa de lesiones provocadas por las hélices de embarcaciones, una de las principales causas antropogénicas que afectan a los delfines y otras especies marinas".

Personal de la Sección de Costas y Mares aplicó los protocolos establecidos y procedió al entierro del animal en la misma zona para evitar su descomposición en superficie y posibles afectaciones al entorno costero. Las autoridades calificaron el hecho como otra muestra del impacto humano sobre la fauna marina.

Desde MiAmbiente reiteraron el llamado a la conciencia y el reporte ciudadano ante cualquier incidente con fauna silvestre.