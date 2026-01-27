Helicóptero Black Huck de EE.UU. forman parte de los entrenamientos conjuntos

Al territorio panameño, llegaron la noche del lunes cuatro helicópteros Black Hawk, correspondientes a dos (2) HH-60 y dos (2) UH-60, pertenecientes a la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo.

El Servicio Nacional Aeronaval (Senan), en un comunicado, detalló que la llegada de este equipo corresponde a la cooperación que existe entre Panamá y Estados Unidos.

La presencia de estas aeronaves forma parte de las actividades de entrenamientos combinados que se desarrollan con personal especializado de la Aeronaval, la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras, en coordinación con los Infantes de Marina de los Estados Unidos.

Se detalló que estas aeronaves permanecerán en territorio panameño hasta el 26 de febrero de 2026.

Estas acciones, de entrenamiento junto con los ejercicios PANAMAX, contribuyen a fortalecer las capacidades operativas de los estamentos de seguridad del Estado, para la protección del Canal de Panamá y los intereses nacionales.

La Aeronaval reitera que todas las actividades se desarrollan con estricto respeto a la soberanía nacional y conforme al marco legal vigente.