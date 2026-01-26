Helicópteros Black Hawk gringos llegan a Panamá para entrenamiento

Cuatro helicópteros Black Hawk de Estados Unidos aterrizaron este lunes 26 de enero en Panamá. Son dos HH-60 y dos UH-60, enviados por la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, confirmó el Senan. Llegaron para entrenamientos.

Las aeronaves se quedarán hasta el 26 de febrero. Van a prticipar en entrenamientos con unidades del Servicio Nacional Aeronaval, la Policía Nacional y el Senafront. En total participan 61 unidades panameñas y 50 infantes de marina estadounidenses.

Las prácticas se hacen en la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón y en la Base Naval Capitán de Fragata Noel Antonio Rodríguez Justavino. Ahí se meten en maniobras reales, técnicas y tácticas, pensando en distintos escenarios de seguridad.

Estos entrenamientos forman parte del ejercicio Panamax, enfocado en proteger puntos clave del país, entre ellos el Canal de Panamá. El Senan recalcó que todo se hace con respeto a la soberanía nacional, bajo acuerdos de cooperación ya establecidos. Nada fuera de eso.