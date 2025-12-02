Hernández denunció que Revisalud bajó la efectividad de la recolección de la basura

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, denunció este lunes que Revisalud, la empresa recolectora de los residuos en el distrito, bajó la efectividad de la recolección de basura, pasando de un 75% a estar por debajo del 40%, hecho que calificó como "inhumano".

Por lo que Hernández pidió claridad a la empresa cuyo contrato vence en enero de 2026.

"Tenemos un reporte de que desde el 22 de noviembre la empresa recolectora de residuos bajó de tener un 75% a menos del 40% de efectividad en el distrito", expresó la alcaldesa durante un recorrido en las zonas afectadas.

"No es excusa para no responder. "Lo que estamos viendo hoy es un impacto directo a esa reducción", dijo.

Además, recordó que la empresa tiene un contrato vigente y tiene la responsabilidad de atenderlo.

"Nosotros vamos a seguir exigiendo, espero continuar fiscalizando este proceso y hacer responsable a quien se tiene que hacer responsable", señaló a TVN Noticias.

Y advirtió que no dejará de trabajar, aunque tenga que hacer la recolección con volquete y retroexcavadora.

Ante esta crisis, el Municipio de San Miguelito activó “Misión Limpieza”, un operativo que busca que el distrito pase la Navidad rodeado de desechos. El plan incluye el despliegue de más personal, caminos, volquetes y retroexcavadoras.

Cabe destacar que actualmente, el municipio adelanta un proceso de licitación para la nueva empresa recolectora, cuyo pliego de cargos contará con 40 indicadores técnicos.

Hernández destacó que el pliego de cargos de la nueva empresa tiene "especificaciones técnicas de carácter científico o político" y establece indicadores de medición. Señala que se debe cumplir con el 90% de eficacia en la recolección: “Debe tener cierta cantidad de volquetes y de personal...”.

"En total, más de cuarenta indicadores que nos van a permitir medir, que es lo que no tiene el contrato de la empresa actual, que tiene solo tres páginas. El pliego de la empresa nueva es un mamotreto que contiene un régimen sancionatorio claro", dijo.

Reiteró que a la empresa que vuelva a repetir las malas prácticas se le va a poder sancionar y hasta rescindir el contrato, a la que no se podía con el contrato actual.