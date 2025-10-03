Héroes sobrevivientes de la Gesta Patriótica del 9 de enero de 1964 reciben pago de la pensión vitalicia

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) entregó el quinto pago de la pensión vitalicia a 100 héroes sobrevivientes de la Gesta Patriótica de enero de 1964, tal como lo señala la Ley 163 del 10 de septiembre de 2020.

De acuerdo con el Mides, para este pago fueron incorporados siete nuevos beneficiarios. El Estado desembolsó un total de $360,000.00 para los héroes reconocidos y debidamente referidos por la Comisión Evaluadora.

Según la ley, cada beneficiario recibe una pensión vitalicia mensual de B/. 1,200.00 destinados a garantizar que puedan vivir con dignidad, cubriendo necesidades esenciales como alimentación, salud, vivienda, servicios básicos, vestimenta y transporte.

Jorge Lucero, de 82 años y quien es uno de los héroes sobrevivientes, recibe por primera vez la pensión vitalicia. Dijo sentirse contento porque se le reconoce su lucha y valentía en un momento en donde se buscaba realzar la soberanía.

