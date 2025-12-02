Hicieron un filón por gusto ¡La Naviferia en la capital es el 15!

Confusión más grande no podía haber: desde la madrugada, cientos de personas se fueron hasta Pan de Azúcar, en San Miguelito, creyendo que hoy arrancaba la venta de la caja navideña del IMA… pero nada de eso estaba programado para este martes.

El director del IMA, Nilo Murillo, salió a aclarar la vuelta: no hay venta de caja navideña hoy en San Miguelito, ni en San Antonio, ni en La Chorrera. La fecha oficial para la ciudad capital es del 15 al 19 de diciembre, y no antes.

El enredo se armó porque mucha gente entendió mal las fechas. El IMA dice que la información estaba en medios y redes, pero igual la confusión hizo que familias enteras perdieran horas de sueño y tiempo en fila para nada.

Mientras tanto, las naviferias que sí están activas hoy son solo las del interior del país: Herrera, Los Santos y Chiriquí, donde desde la madrugada se está moviendo la mercancía sin parar.

En la capital, para arrancar la venta se necesita un operativo inmenso: más de 200 funcionarios desde las 2:00 a.m., logística pesada y capacidad para atender a miles de personas. Por eso insistieron en que la gente no haga filas innecesarias y espere la fecha oficial.

Las tiendas permanentes del IMA están abiertas, pero con personal limitado porque casi todo el equipo está en el interior reforzando las jornadas.

Cuando toque el turno de la capital, la caja navideña costará 15 dólares. Por ahora, las naviferias en el interior siguen operando con normalidad.