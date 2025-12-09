Nacional - 09/12/25 - 12:00 AM

HIJA DE MARÍA CORINA: MULINO ES "UN ALIADO CLAVE" PARA MI MADRE Y VENEZUELA

Por: Redacción. -

La hija de la dirigente venezolana María Corina Machado, Ana Corina Sosa, expresó ayer su reconocimiento al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, a quien calificó como "un aliado clave" para su madre y para Venezuela, en el marco de su llegada a Oslo para la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a la líder opositora.

Al saludar al mandatario panameño, Sosa afirmó: "Este reconocimiento me llena de ilusión y orgullo, sobre todo en un momento muy difícil que estamos atravesando como país".

"Queremos utilizar esta ocasión para resaltar esa lucha que llevamos los venezolanos desde hace 26 años, y que sea un recordatorio de que nuestra causa es universal. Es necesario que el mundo entero ponga la atención en Venezuela y que hagamos valer la voluntad de la mayoría de los venezolanos que queremos vivir libres", apuntó.

Sosa destacó que Mulino ha sido un respaldo fundamental "no solo para mi mamá, sino para Venezuela", y al paso recordó que el presidente panameño la recibió recientemente "con los brazos abiertos y con mucho cariño en el Palacio presidencial en Panamá".

