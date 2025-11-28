Hospital de Bugaba: $70 millones extra y ni un solo responsable en la lista

El expresidente Ricardo Martinelli volvió a encender las redes, esta vez con un mensaje que mezcla orgullo familiar, molestia profunda y un reclamo directo a quienes, según él, dejaron perder tiempo, plata y vidas.

En un video, Martinelli arrancó diciendo que se siente “feliz, contento y orgulloso” de ser descendiente directo del general José de Fábrega, el mismo que lanzó el empujón histórico para la independencia panameña.



Pero ese orgullo, según dijo, se le trancó cuando vio lo que pasó con el Hospital de Bugaba, Chiriquí, que fue inaugurado ayer.

Martinelli recordó que esa obra arrancó en el 2010, durante su gobierno, y que él mismo la visitó, la empujó y la impulsó. Pero después –y aquí el expresidente no escondió la molestia– en 2015 el proyecto fue frenado, y en 2019 siguió igual de abandonado, como si a nadie le importara.

El punto que más fuego metió fue el costo final: El hospital terminó siendo 70 millones de dólares más caro.

Con tono serio, se preguntó: ¿Quién es el responsable? ¿Quién o quiénes dejaron perder esta obra y la plata del Estado?”

Martinelli insistió en que esos 70 millones extra pudieron haber sido medicinas, camas, ambulancias… incluso vidas salvadas en la pandemia. Y dejó claro que no piensa soltar el tema.

Dijo que pedirá a los diputados de su partido que retomen la ley propuesta por la exgobernadora Mayín Correa, una ley que buscaba castigar a los responsables de obras públicas abandonadas, sobrecosteadas o botadas al olvido.

Su mensaje cerró con filo: “Alguien tiene que responsabilizarse y pagar. No se puede seguir jugando con lo que es del pueblo.”

En redes, la reacción fue inmediata: algunos aplaudiendo, otros criticando, pero un punto sigue en el aire: Si un hospital se encarece 70 millones… ¿cómo es que nadie sabe quién falló?