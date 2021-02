Hospital de Especialidades Pediátricas necesita donantes de sangre

Pacientes del Hospital de Especialidades Pediátricas “Omar Torrijos Herrera” (HEPOTH), están necesitando donadores de sangre con mucha urgencia, así lo explicó la licenciada Marta Rodríguez, jefa del banco de sangre de esta unidad de salud.

Siendo un momento de pandemia, este tipo de recursos para salvar vidas se hace muy importante y es por ello que se le pide a todo el que pueda donar que se acerque para que brinde su apoyo.

Todas las donaciones de sangre se realizan en el centro de donación de la Caja de Seguro Social (CSS) ubicados en la avenida Tumba Muerto, esto al frente a la entrada de Condado del Rey, arriba de Nikos Café en el primer piso.

Para las personas que deseen aportar su granito de arena, el horario es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m, los sábados, domingos y feriados nacionales de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

Además, es importante que el donante diga que su donación de sangre va dirigida al HEPOTH.

Entre los requisitos que se piden para hacer la donación de sangre están, ser mayor de 18 años y no sobrepasar los 65 años, panameños con cédula de identidad personal o extranjeros con pasaporte y cédula, el peso mínimo de 110 libras., no ingerir líquidos y alimentos bajos en grasas antes y después de donar. y no haber donado sangre en los últimos tres meses

Los principales pacientes pediátricos en esta unidad de salud que necesitan sangre corresponden al servicio de hemato-oncología (pacientes con Leucemia), pacientes de cirugía (cardiovascular, ortopedia, neurocirugía, entre otras) y todas las urgencias presentadas que lo requieran.