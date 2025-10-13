Hospital del Niño en alerta por escasez de sangre

El Banco de Sangre del Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel enfrenta actualmente bajos niveles de abastecimiento, lo que compromete la atención médica de los pacientes pediátricos que requieren transfusiones de manera constante. Ante esta situación, la institución hace un llamado urgente a la población para que acuda a donar sangre de forma voluntaria.

La Dra. Arinda Alemán, jefa del Banco de Sangre, explicó que la disminución en la cantidad de donantes representa un serio problema para el hospital. “Estamos ante una necesidad urgente. Necesitamos donantes solidarios que se acerquen y nos ayuden a salvar vidas. Cada donación cuenta”, afirmó.

Una sola unidad de sangre puede salvar la vida de entre cinco y ocho niños. Por ello, la doctora enfatizó que “donar es un acto de amor y una manera real de convertirse en héroe para muchos niños”.

Actualmente, el número de donantes no es suficiente para cubrir la demanda hospitalaria, lo que pone en riesgo la atención oportuna de los pacientes. El hospital requiere donaciones constantes para mantener un abastecimiento adecuado y estable.

El Banco de Sangre está ubicado en la planta baja del edificio principal del hospital y atiende de lunes a viernes, en horario de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

