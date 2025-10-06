Nacional - 06/10/25 - 11:15 PM

Hospital desmiente falsa información sobre atención a embarazada

 

Por: Redacción / Crítica -

El Hospital Nicolás A. Solano salió al paso de las versiones que han estado circulando en redes sociales sobre el caso de una joven de 21 años y 27 semanas de embarazo, asegurando que sí fue atendida a tiempo y bajo todos los protocolos médicos y éticos.

Según el comunicado oficial, la joven llegó al hospital a las 11:15 a.m. de este lunes y fue evaluada a las 11:24 a.m. por el servicio de Ginecología. 

Tras realizarle un ultrasonido, el especialista confirmó la ausencia de actividad cardíaca fetal, lo que coincidía con lo que la paciente había reportado: llevaba cinco días sin sentir movimientos del bebé.

A las 11:30 a.m. se ordenó su admisión inmediata y el procedimiento médico inició a las 3:00 p.m.. El hospital enfatizó que “la paciente fue atendida en tiempo oportuno” y que se encuentra estable y bajo supervisión médica.

Las autoridades reiteran que no se ha cometido ninguna negligencia y que la atención brindada se ajustó a los protocolos clínicos establecidos.

 

Te puede interesar

Asamblea remitirá al MEF recomendaciones sobre el presupuesto

Asamblea remitirá al MEF recomendaciones sobre el presupuesto

 Octubre 07, 2025
Molineros piden acciones contra contrabando de arroz

Molineros piden acciones contra contrabando de arroz

 Octubre 07, 2025
Según Flores, la U podría dejar sin atender a 10 mil estudiantes

Según Flores, la U podría dejar sin atender a 10 mil estudiantes

 Octubre 07, 2025
Senniaf: No se ha recibido denuncia sobre prostitución de menores

Senniaf: No se ha recibido denuncia sobre prostitución de menores

 Octubre 07, 2025
Regulación de precios de medicamentos esenciales se mantiene

Regulación de precios de medicamentos esenciales se mantiene

 Octubre 07, 2025

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Asamblea aprueba $14,6 millones para docentes jubilados

Asamblea aprueba $14,6 millones para docentes jubilados