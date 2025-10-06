Hospital desmiente falsa información sobre atención a embarazada

El Hospital Nicolás A. Solano salió al paso de las versiones que han estado circulando en redes sociales sobre el caso de una joven de 21 años y 27 semanas de embarazo, asegurando que sí fue atendida a tiempo y bajo todos los protocolos médicos y éticos.

Según el comunicado oficial, la joven llegó al hospital a las 11:15 a.m. de este lunes y fue evaluada a las 11:24 a.m. por el servicio de Ginecología.

Tras realizarle un ultrasonido, el especialista confirmó la ausencia de actividad cardíaca fetal, lo que coincidía con lo que la paciente había reportado: llevaba cinco días sin sentir movimientos del bebé.

A las 11:30 a.m. se ordenó su admisión inmediata y el procedimiento médico inició a las 3:00 p.m.. El hospital enfatizó que “la paciente fue atendida en tiempo oportuno” y que se encuentra estable y bajo supervisión médica.

Las autoridades reiteran que no se ha cometido ninguna negligencia y que la atención brindada se ajustó a los protocolos clínicos establecidos.