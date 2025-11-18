Nacional - 18/11/25 - 05:28 PM

Huele a pino: 17 mil arbolitos llegan para prender el espíritu navideño

Esta madrugada, 32 contenedores cargados de arbolitos naturales —los primeros de la temporada— llegaron al país

 

Por: Redacción / Crítica -

En Panamá ya se siente ese olor a Navidad que te despierta recuerdos aunque no quieras.

Esta madrugada, 32 contenedores cargados de arbolitos naturales —los primeros de la temporada— llegaron al país y están listos pa’ empezar a llenar salas, pasillos y balcones de ese aroma a pino que avisa que ya casi se acaba el año.

De esos contenedores, 25 vienen desde Canadá y 7 desde Oregón, Estados Unidos, sumando un aproximado de 17 mil pinos naturales, que pronto estarán rodando por las calles rumbo a los puntos de venta.

La gente que ama su arbolito natural ya puede ir bajando las cajas de adornos, porque el ambiente navideño oficialmente arrancó.

Pero detrás de esta tradición bonita hay un trabajo serio que casi nadie ve. El MIDA, a través de la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria, explicó que este cargamento no entra así como así.

El subdirector Luis Benavides contó que incluso un equipo de especialistas viajó hasta Oregón pa’ revisar las plantaciones, los centros de embalaje y asegurarse de que no viniera ni un mosquito raro escondido entre las ramas.

En octubre, una misión técnica ya había inspeccionado sembradíos y centros de acopio allá mismo, tomando muestras de abetos y pinos y certificando contenedores desde el origen.

Los arbolitos de Oregón llegan directo a los centros de venta porque ya pasaron su revisión allá, mientras que los de Canadá reciben su inspección aquí, en el puerto.

Todo este operativo —que suena a película pero es real— tiene un solo fin: que los arbolitos que lleguen a tu casa estén frescos, sanos y libres de plagas, listos para que tú, tu familia y hasta el gato se tomen la foto frente a ellos.

La Navidad ya asomó y con estos primeros pinitos, Panamá entra oficialmente en modo diciembre.

