Huelga indefinida y choques en la "U"

Una huelga indefinida declararon ayer los 22 gremios magisteriales y las organizaciones que integran la Alianza Nacional Por Los Derechos de los Pueblos Organizados (ANADEPO), tras levantarse de la mesa de negociación, en tanto en la Universidad de Panamá, se dieron violentas protestas.

El defensor del Pueblo Eduardo Leblanc, a solicitud de la ANADEPO dirigió la mesa de diálogo que desarrolló en el centro de convenciones Coopeve , dijo que los gremios se levantaron y decidieron no seguir en la mesa, pero solo presentaron posturas, pero no propuestas.

La ministra Maruya Gorday de Villalobos exclamó que no sabemos cuál es la propuesta y cuál es la fuente administrativa para sustentarla. Nosotros mantenemos la mesa abierta, porque no podemos violentar la educación de los niños, agregó.

Luis Arturo Sánchez, secretario general de la Asociación de Educadores Veraguenses, emplazó al gobierno a presentar hoy respuestas frente a alto costo del combustible, la canasta básica, elevados precios de las medicinas.

En las afueras de las instalaciones había una gran cantidad de personas coreando consignas.

En tanto, en la capital la vía Bolívar permaneció cerrada por más de seis horas frente a la Universidad de Panamá, donde se dieron choques entre estudiantes y administrativos contra la Policía.

Hubo estudiantes y antidisturbios heridos, entre ellos el cabo Jen García, quien sufrió una herida en la ceja izquierda ocasionada por una piedra lanzada desde los predios universitarios.

Por parte de los estudiantes, se han dado varios heridos, entre ellos una chica y un joven. Se produjo la aprehensión de seis personas, cuatro menores de edad y dos adultos.

