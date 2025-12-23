Tras 12 años de espera, el Colegio José Daniel Crespo recibe gimnasio y aulas

Luego de 12 años de espera y con una inversión aproximada de $8 millones, el Colegio José Daniel Crespo, en la ciudad de Chitré, recibió oficialmente su nuevo gimnasio, una obra largamente esperada por la comunidad educativa y la población de la provincia de Herrera.

La infraestructura será utilizada por primera vez durante las graduaciones de noveno y duodécimo grado de este año, marcando un avance significativo para el desarrollo académico, deportivo y comunitario del emblemático centro educativo.

El director del Colegio José Daniel Crespo, Jesse Díez, indicó que la culminación del gimnasio representa el cierre de una larga espera, aunque reconoció que la obra aún presenta algunas falencias que esperan puedan ser corregidas.

No obstante, destacó que el gimnasio ya se encuentra operativo, lo que permite retomar actividades que por años estuvieron limitadas.

En el marco de la apertura del gimnasio, personal del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (CONADES) realizó una visita de evaluación a las instalaciones, con miras a concretar adecuaciones que permitan la realización del Encuentro Nacional de Renovación Juvenil (ENRJ) 2026, evento que reúne anualmente a alrededor de 5,000 jóvenes de todo el país.

El Encuentro Nacional de Renovación Juvenil 2026 se realizará del 22 al 25 de enero de 2026, teniendo como sede el gimnasio del Colegio José Daniel Crespo, lo que marcará el regreso del evento a su lugar de origen, donde se celebró durante varias décadas y que tuvo que ser suspendido en años anteriores debido a las condiciones de la antigua estructura.

El director ejecutivo de CONADES, Antonio Tercero González, explicó que la entidad contempla la instalación de tanques de reserva de agua potable en el perímetro del gimnasio, con el objetivo de garantizar el suministro adecuado durante el desarrollo del encuentro juvenil.

Añadió que también se evalúa fortalecer la capacidad de almacenamiento de los baños y otras instalaciones sanitarias, a fin de ofrecer un espacio salubre, funcional y sostenible para los participantes.

La comunidad educativa recibió con beneplácito la apertura de la nueva infraestructura, aunque señaló que aún hacen falta elementos como un sistema de climatización, ya que el gimnasio no cuenta con aire acondicionado, lo que genera incomodidad debido a las altas temperaturas que se registran durante gran parte del año en la región.