Bernardo Meneses seguirá guardado tras las rejas por caso Ifarhu

El exdirector del Ifarhu, Bernardo Meneses, permanecerá en detención provisional mientras avanza la investigación por enriquecimiento ilícito.

Su defensa había pedido cambiar la medida por arresto domiciliario, pero un juez de garantías lo rechazó, alegando riesgos procesales y la gravedad del caso.

La decisión se tomó durante una audiencia en la que también se evaluó que los elementos del caso se han fortalecido y que aún existe riesgo de que se afecten pruebas.

El Ministerio Público estuvo representado por la fiscal anticorrupción Azucena Aisprúa, mientras que su defensa está a cargo del abogado Ángel Álvarez.

El caso se originó a partir de una auditoría de la Contraloría que detectó irregularidades en la gestión del Ifarhu entre 2019 y 2024.

Además de la investigación por enriquecimiento ilícito, Meneses enfrenta cuestionamientos por supuestas fallas en la entrega de auxilios económicos durante su administración.

Pese a estar detenido, Meneses decidió postularse a la segunda vicepresidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, generando opiniones divididas dentro del partido y en la ciudadanía, mientras se espera la audiencia de apelación programada para enero.