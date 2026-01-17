Icaza confirma avances del teleférico de San Miguelito y del ferrocarril

El ministro de Asuntos del Canal y secretario de Metas, José Ramón Icaza Clément, destacó este sábado 17 de enero que el teleférico de San Miguelito se consolida como uno de los proyectos emblemáticos del Gobierno Nacional y ya se encuentra en proceso de licitación, con la expectativa de recibir propuestas en febrero. La obra busca mejorar la movilidad urbana en uno de los distritos más densamente poblados del país y forma parte de la agenda prioritaria de infraestructura.

🚡 Teleférico de San Miguelito, proyecto prioritario

Icaza subrayó que el teleférico de San Miguelito representa una solución innovadora de transporte público para el distrito, al tiempo que se integra a una visión más amplia de modernización de la movilidad en Panamá.

🚆 Ferrocarril nacional avanza en su estudio de factibilidad

El ministro explicó que el Ejecutivo avanza de manera paralela en grandes iniciativas de transporte, entre ellas el estudio de factibilidad del ferrocarril, desarrollado con el respaldo de firmas internacionales de amplia trayectoria como AECOM (componente técnico), KPMG (modelaje financiero y económico), STEER (estudio de demanda) y WSP (línea base ambiental), además de empresas panameñas encargadas de estudios geotécnicos, geológicos y cartográficos.

El Gobierno prevé culminar el estudio en el segundo trimestre de 2026 y presentar los resultados al país, como parte de una promesa de campaña del presidente José Raúl Mulino Quintero.

🌉 Cuarto Puente y Línea 3 del Metro

En materia de obras viales, Icaza resaltó los avances del Cuarto Puente, que ya supera el 30 % de ejecución, y adelantó que se reforzará la fuerza laboral para acelerar los trabajos durante el verano de 2026.

De igual forma, informó sobre el progreso de la Línea 3 del Metro, cuya tuneladora se encuentra en la fase final hacia Balboa para mantenimiento, antes de continuar hasta Albrook, con una fecha estimada de culminación en octubre de 2028.

💧 Agua potable y saneamiento

Icaza también repasó los proyectos de agua potable y saneamiento, destacando avances en la rehabilitación de plantas potabilizadoras a nivel nacional, así como en la potabilizadora de Arraiján, considerada clave para la provincia de Panamá Oeste.

Añadió la reactivación de la planta de tratamiento de aguas residuales de David y las gestiones para rescatar la potabilizadora de Gamboa, que fue encontrada abandonada.

🗑️ Basura en San Miguelito

Finalmente, al referirse al manejo de la recolección de basura en San Miguelito, el ministro afirmó que el Órgano Ejecutivo acata la resolución de la junta directiva que instruye a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario a asumir el control del servicio en el distrito.

Precisó que cualquier acción legal presentada deberá ser resuelta por el Órgano Judicial, mientras el Gobierno cumple con la decisión administrativa para atender la crisis.