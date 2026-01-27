Nacional - 27/1/26 - 12:00 AM

IDAAN suspenderá servicio de agua por trabajos en planta de Chilibre

El IDAAN anunció la paralización de la planta potabilizadora Federico Guardia Conte, en Chilibre, este sábado 31 de enero por trabajos del Anillo del Este, lo que provocará la suspensión del suministro de agua potable.

 

Por: Redacción /Crítica -

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que la planta potabilizadora Federico Guardia Conte, ubicada en Chilibre, será paralizada durante el próximo fin de semana como parte de los trabajos de interconexión del Anillo del Este.

La interrupción del suministro de agua potable está programada para el sábado 31 de enero, desde las 5:00 a.m. hasta las 11:30 p.m., lo que afectará a diversos sectores de Panamá y San Miguelito.

De acuerdo con la entidad, una vez culminen las labores, el sistema de distribución de agua iniciará su proceso de recuperación, el cual podría tardar aproximadamente ocho horas, hasta restablecerse por completo.

El director del IDAAN, Rutilio Villarreal, explicó que estos trabajos se realizan en coordinación con el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades) y coincidirán con labores que llevará a cabo la Autoridad del Canal de Panamá en el lago Alajuela.

Además, se ejecutarán maniobras de balance en los sistemas eléctricos, ajustes en la red de distribución, así como el reemplazo de válvulas de 24 pulgadas en puntos estratégicos como El Chorrillo y Pedregal.

La institución señaló que estas acciones forman parte de un plan integral de modernización que busca mejorar la eficiencia, presión y continuidad del servicio de agua potable, por lo que instó a la población a tomar previsiones y almacenar agua con antelación.

