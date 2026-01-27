Nacional - 27/1/26 - 12:00 AM

Idaan suspenderá servicio por 18 horas este fin de semana

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó la paralización en la planta potabilizadora Federico Guardia Conte, ubicada en Chilibre, durante el fin de semana, como parte de los trabajos e interconexión del Anillo del Este.

La interrupción del suministro está prevista para el próximo sábado 31 de enero, desde las 5:00 de la mañana hasta las 11:30 p.m. de la medianoche.

“El sistema se estará recuperando en un plazo de 8 horas”, señaló la entidad.

Rutilio Villarreal, director del Idaan, señaló que los trabajos se realizan en coordinación con el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades) y coincidirán con algunas labores que realizará la Autoridad del Canal de Panamá en el lago Alajuela.

Además, se realizarán algunas maniobras de balance en los sistemas eléctricos, ajustes en la red de distribución y el reemplazo de válvulas de 24 pulgadas en puntos estratégicos como El Chorrillo y Pedregal.

La institución explicó que estas acciones forman parte de un plan integral para mejorar la eficiencia, presión y continuidad del servicio e instan a la población a tomar medidas y guardar agua.

