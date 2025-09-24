Nacional - 24/9/25 - 08:19 PM

IFARHU pide más plata para becas en 2026

Del total, B/. 17,386,049 serán para funcionamiento y B/. 482,715,700 para inversión.

 

Por: Redacción / Crítica -

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) llevó ante la Asamblea Nacional su propuesta de presupuesto 2026, que asciende a B/. 500,101,749, con la promesa de que los estudiantes recibirán sus becas sin atrasos.

Del total, B/. 17,386,049 serán para funcionamiento y B/. 482,715,700 para inversión. Según el director Carlos Godoy, la entidad busca replantear el uso del dinero para saldar compromisos pendientes de becas correspondientes al 2025 y años anteriores.

“Lo que proponemos es trasladar los fondos de becas vigentes al renglón de becas nuevas para garantizar que cada estudiante reciba lo que por derecho le corresponde”, dijo Godoy durante la presentación ante la Comisión de Presupuesto.

Con este ajuste, el IFARHU espera ponerse al día con miles de beneficiarios que aún no han cobrado sus becas y seguir financiando nuevos programas educativos.

 

