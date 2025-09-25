Nacional - 25/9/25 - 07:55 AM

IFARHU: Segundo pago del Pase-U inicia el 1 de octubre

La institución recordó que, para recibir este segundo pago, es indispensable que el estudiante haya asistido regularmente a clases durante el segundo trimestre del año escolar.

 

Por: Redacción / Web -

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que el segundo pago del Pase-U (Programa de Asistencia Social Educativa Universal) se realizará a partir del 1 de octubre de 2025.

La entrega del beneficio se hará de forma escalonada, según la provincia, y el calendario detallado, junto con los centros de pago y otras actualizaciones, será publicado a través de las redes sociales oficiales y la página web del IFARHU.

