Iglesia panameña se somete a revisión por abusos a menores

La Iglesia católica en Panamá inició un proceso de evaluación institucional sobre su actuación frente a los casos de abuso sexual a menores registrados en los últimos 25 años, tras conformar una comisión independiente con respaldo académico de universidades de Estados Unidos y España.

El anuncio fue realizado por el arzobispo metropolitano, José Domingo Ulloa, durante su homilía dominical, en la que sostuvo que la Iglesia panameña está llamada a vivir un proceso de conversión, verdad y escucha frente a este grave flagelo.

Según explicó, la Arquidiócesis de Panamá solicitó a una Comisión de Transparencia independiente realizar una valoración institucional sobre la manera en que la Iglesia manejó los casos de abusos a menores ocurridos entre 2001 y 2026.

Ulloa subrayó que el eje central del proceso será la escucha respetuosa y confidencial de las víctimas, tanto de quienes ya han dado su testimonio como de aquellas que aún no se han atrevido a hablar.

“Hay que mirar la realidad de frente, sin evasiones ni justificaciones, poniendo en el centro a las víctimas y su dignidad”, recalcó.

La etapa principal de esta evaluación se desarrollará entre el 28 de enero y el 30 de abril de 2026 y estará dirigida a víctimas directas e indirectas de abusos sufridos durante su infancia y adolescencia.

El prelado reconoció que revivir estas experiencias implica un profundo dolor, por lo que el proceso se llevará a cabo en un entorno seguro, empático y con estrictas garantías de confidencialidad y protección de identidad.

Asimismo, reiteró la política de tolerancia cero frente a los abusos sexuales y afirmó que esta evaluación representa un acto de rendición de cuentas y un compromiso para garantizar espacios seguros dentro de la Iglesia.

En Panamá, no existe una cifra oficial sobre los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia católica, aunque se registran casos emblemáticos, como la condena a 30 años de prisión, dictada en agosto de 2023, contra un exsacerdote por violación sexual agravada y otros delitos contra un niño de cinco años.

🟦 INFORME SALDRÁ EN SEPTIEMBRE DE 2026

El coordinador de la Comisión de Transparencia, el reverendo Jordi Pujol, explicó que el objetivo es realizar una evaluación integral, que vaya más allá de simples estadísticas, para comprender cómo ocurrieron los abusos y cómo respondió la institución.

Añadió que el informe buscará proponer mejores mecanismos de acompañamiento para las víctimas, sus familias y comunidades, así como reforzar medidas para que la Iglesia sea un entorno seguro.

Las conclusiones serán presentadas en septiembre de 2026.

Por su parte, el abogado Adrián Cuevas, de la Oficina de Escucha de la Iglesia, reiteró que ante el conocimiento de casos de abuso, existe el compromiso de presentar las denuncias ante las autoridades competentes, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.