Iglesias del Casco lanzan proyecto sostenible para atraer el turismo religioso

La Arquidiócesis de Panamá, mediante su iniciativa Iglesias del Casco Antiguo (ICA), tras más de una década de trabajos continuos para el rescate del patrimonio histórico - religioso del Casco Antiguo, anuncia su nueva etapa basada en un modelo sostenible denominado: “El nuevo capítulo de la historia viva”.

Este es un proyecto que transforma la visita a los templos históricos del Casco Antiguo en una experiencia cultural y turística organizada, moderna y sostenible.

ICA surge como “Una alianza entre la Iglesia, la empresa privada y la comunidad, que demostró que cuando se trabaja en equipo, la fe puede transformarse en desarrollo, y el patrimonio, en oportunidad.” Mencionó Ricardo Gago Salinero, presidente Iglesias Casco Antiguo (ICA).

Iniciado hace 13 años, el proyecto es una evolución sostenida de un arduo proceso de recaudación y gestión de fondos, para lograr la restauración de iglesias emblemáticas como: La Merced, San José, San Francisco de Asís y la Catedral Basílica Santa María la Antigua.

Muchas de ellas habían permanecido cerradas debido al severo deterioro estructural y artístico que presentaban. Hoy, ese esfuerzo evoluciona hacia una gestión integral que permitirá preservar lo restaurado, ordenar la visitación y ofrecer una experiencia de mayor calidad para locales y turistas.

“Con esta nueva etapa, buscamos convertir a Iglesias del Casco Antiguo en una de las atracciones turísticas más visitadas y reconocidas de Panamá, fortaleciendo su papel como referente nacional de turismo cultural, espiritual y patrimonial. Cada visitante aporta a que este circuito siga creciendo, modernizándose y preservándose como una experiencia viva que nos recuerda que este patrimonio es de todos y para todos.” Mencionó María Isabel Arrocha, directora del Proyecto Público de Iglesias del Casco Antiguo (ICA).

Detallan que con 1.18 millones de visitas en 2024 y más de 1.08 millones en lo que va de 2025, las Iglesias del Casco Antiguo se consolidan como uno de los circuitos culturales y religioso más visitados del país.

La afluencia incluye personas de más de 90 países, liderada por visitantes de Estados Unidos, así como de diversos países de América del Sur y Europa, posicionando a ICA como un atractivo turístico internacional.

Una oferta cultural y turística integrada para todos

Esta iniciativa integra seis iglesias ubicadas dentro del Casco Antiguo, cada una con un valor patrimonial y espiritual particular: la Catedral Basílica Santa María la Antigua, la Iglesia Nuestra Señora de la Merced, la Iglesia San José, la Iglesia San Francisco de Asís, el Oratorio San Felipe Neri y la Iglesia Santo Domingo.

La propuesta de valor incluye el Museo de la Orden de la Merced, el Museo de Arte Moderno, el Mirador de San Francisco de Asís con vista 360° a la ciudad de Panamá y el Casco Antiguo, recorridos patrimoniales y sensoriales inclusivos, tours guiados para visitantes nacionales e internacionales, programas educativos y actividades culturales permanentes, que conectan a visitantes y comunidades con más de 350 años de historia y fe.

También ICA implementa un modelo de tarifas de entradas con un valor simbólico destinado a cubrir los trabajos especializados de conservación que requieren estas edificaciones, los cuales van mucho más allá del mantenimiento diario. Esto incluye intervenciones preventivas, correctivas y de restauración estructural necesarias para proteger templos históricos de más de tres siglos y garantizar su preservación a largo plazo.

La entrada general por iglesia tendrá un valor de B/.2.00 por persona mientras que las experiencias especiales oscilarán entre B/.5.00 y B/.35.00, según la modalidad seleccionada. El esquema contempla precios diferenciados para adultos, niños, estudiantes y jubilados, garantizando el acceso inclusivo y equitativo al patrimonio.

Todas las celebraciones litúrgicas y el acceso a los templos para la oración seguirán siendo totalmente gratuitos. En fechas emblemáticas, como la Semana Santa o festividades del calendario parroquial, no se aplicarán tarifas y se mantendrá un formato de puertas abiertas, invitando a todos a participar activamente durante los periodos de mayor afluencia.

La iniciativa incorpora un sistema inclusivo que integra a operadores turísticos, agencias de viajes y guías profesionales mediante un esquema de comisión por cada reserva gestionada, reconociendo su rol como aliados estratégicos y actores esenciales del turismo en Panamá.

Para formar parte del programa de aliados comerciales de ICA, estos profesionales y empresas deberán registrarse en la plataforma GOTUURI y completar el formulario correspondiente, un proceso que oficializa su participación como operadores autorizados y especializados dentro del sector turístico nacional.

"Para GOTUURI, nuestro compromiso es que cualquier persona, local o turista, pueda descubrir la riqueza de las Iglesias del Casco Antiguo de una manera completamente nueva. Queremos darle visibilidad internacional a este patrimonio y sumar a operadores, guías y agencias a una red que impulse el turismo cultural del país. A través de nuestra plataforma, los visitantes pueden descubrir, elegir y reservar todas las experiencias de ICA en un solo lugar, haciendo la planificación de su visita sencilla y transparente. La tecnología será el puente que mantenga esta historia viva, y hoy invitamos a todos a formar parte de este nuevo capítulo.” Menciono Jaime Fondevila, CEO de Gotuuri.

Un proyecto de país: fe, historia y futuro

Recalcan que con este nuevo modelo de entradas, Iglesias del Casco Antiguo consolida su visión de herencia viva: un proyecto de país que articula fe, historia y futuro, y que constituye una inversión estratégica en la identidad cultural y el desarrollo sostenible de Panamá.

Como parte de esta transformación, se habilitaron tres Centros de Visitantes en La Merced, la Catedral y San Francisco. Estos espacios ofrecen orientación y venta de entradas con apoyo digital e información interactiva, lo que permite una atención más organizada y eficiente. Los centros operarán de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Alianzas Estratégicas y Digitalización

El proyecto cuenta con el respaldo de aliados estratégicos como GOTUURI, Copa Airlines, Visa, la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y PROMTUR Panamá. Liz Marie Pareja, gerente general de Visa Panamá, mencionó que la alianza contribuirá con la digitalización del turismo cultural y sostenible en Panamá. Por su parte, Robert Carey, vicepresidente Ejecutivo de Copa Airlines, indicó que potenciar el proyecto a través del programa Stopover in Panama es un paso natural en el compromiso de la aerolínea por visibilizar las maravillas que el país ofrece.

