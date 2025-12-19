Basura se acumula por semanas y Veolia vuelve a quedar en la mira

La paciencia de los moradores de La Chorrera, en Panamá Oeste, se está agotando. Montañas de bolsas negras llevan más de dos semanas sin ser recogidas en sectores como Barrio Colón y Balboa, mientras el servicio de recolección sigue cobrándose como si nada pasara.

Durante un recorrido oficial, el alcalde Eloy Chong constató personalmente la acumulación de desechos, pese a que la empresa Veolia Panamá había establecido horarios y días específicos para la recolección, los cuales —según el municipio— no se están cumpliendo.

Vecinos de las zonas afectadas aseguraron que la empresa no recoge la basura los dos días prometidos, pero aun así continúa facturando el servicio. La situación ha llegado a tal punto que una residente de Barrio Colón advirtió que evalúa quemar los desechos, mientras otros expresaron su temor a una posible epidemia por la falta de recolección.

Ante el incumplimiento, el alcalde Chong informó que ordenó a la Interventoría Municipal emitir un llamado de atención a la empresa, paso previo a la imposición de nuevas multas. El funcionario recordó que solo en lo que va del año, Veolia Panamá ha sido multada nueve veces por fallas en el servicio y denuncias ciudadanas.

Mientras tanto, la basura sigue allí, creciendo día tras día, y los residentes esperan que esta vez las advertencias no se queden solo en palabras.