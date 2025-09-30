IMA distribuirá 800 mil cajas navideñas a $15 en todo el país

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que este año distribuirá unas 800 mil cajas navideñas en 160 puntos del país, como parte del programa de Naviferias, dirigido a beneficiar a las familias panameñas de escasos recursos. Cada caja tendrá un costo accesible de 15 dólares, informó el director de la entidad, Nilo Murillo.

Murillo explicó que las navicajas incluirán productos esenciales para la cena de Navidad, tales como arroz, guandú, sal, azúcar, maíz pilado, piña, aceite y el tradicional jamón picnic con hueso.

Este programa social busca ofrecer productos de alta calidad a bajo costo, para que más panameños puedan celebrar las fiestas con dignidad.

A diferencia de años anteriores, en esta ocasión se alcanzarán zonas que antes no pudieron ser atendidas, como comunidades de la comarca Ngäbe-Buglé y Jaqué, en la provincia de Darién.

En cuanto a los jamones picnic con hueso, Murillo indicó que se trata de productos nacionales adquiridos a seis empresas panameñas. En total, se están comprando 300 mil unidades de jamón picnic, como parte del esfuerzo conjunto entre el sector público y privado. Las empresas proveedoras, además, se han comprometido a entregar los productos en los puntos que establezca el IMA.

“El equipo del IMA ya se encuentra trabajando en la logística y organización de las Naviferias, para que los consumidores puedan realizar sus compras de forma rápida y sin inconvenientes”, concluyó Murillo.