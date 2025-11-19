Nacional - 19/11/25 - 12:37 PM

IMA incluirá Yappy y tarjetas de crédito como nuevos métodos de pago

"Ya firmé el acuerdo para implementar Yappy, lo cual nos ahorra tiempo, y estamos en proceso de programación para aceptar pagos con tarjeta", dijo el funcionario.

 

Por: Redacción / Web -

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que próximamente los asistentes a sus agroferias podrán utilizar Yappy y tarjetas de crédito como métodos de pago. Así lo confirmó Nilo Murillo, director del IMA, quien detalló que la incorporación de estas opciones está en marcha. 

"Ya firmé el acuerdo para implementar Yappy, lo cual nos ahorra tiempo, y estamos en proceso de programación para aceptar pagos con tarjeta. No obstante, en esta ocasión los pagos continuarán realizándose en efectivo", indicó Murillo. 

El director del IMA también aprovechó la oportunidad para informar que las naviferias, evento que inicia el próximo 2 de diciembre, contarán con una oferta especial en su canasta. Entre los productos destacados estará el jamón picnic, junto con otros alimentos típicos de la temporada navideña.

Te puede interesar

Analmo y Aduanas buscan combatir contrabando de arroz en Zona Occidental

Analmo y Aduanas buscan combatir contrabando de arroz en Zona Occidental

 Noviembre 19, 2025
IMA incluirá Yappy y tarjetas de crédito como nuevos métodos de pago

IMA incluirá Yappy y tarjetas de crédito como nuevos métodos de pago

Noviembre 19, 2025
Alarma por Influenza: 92 muertos en lo que va del año, el 85% sin vacuna

Alarma por Influenza: 92 muertos en lo que va del año, el 85% sin vacuna

Noviembre 19, 2025
Panamá rechaza injerencia diplomática en asuntos internos

Panamá rechaza injerencia diplomática en asuntos internos

 Noviembre 19, 2025
Calles de la ciudad vuelven a brillar de limpieza tras la fiesta futbolística

Calles de la ciudad vuelven a brillar de limpieza tras la fiesta futbolística

 Noviembre 19, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Masacre en Los Nogales

Masacre en Los Nogales
EE. UU. revoca visas del expresidente "Gaby" Carrizo y de hermanos Attie

EE. UU. revoca visas del expresidente "Gaby" Carrizo y de hermanos Attie
Macabro hallazgo en Coclé: Encuentran cadáver en finca de Río Hato

Macabro hallazgo en Coclé: Encuentran cadáver en finca de Río Hato
Llegó muerto al centro de salud; le metieron 9 balazos

Llegó muerto al centro de salud; le metieron 9 balazos
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí