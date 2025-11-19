IMA incluirá Yappy y tarjetas de crédito como nuevos métodos de pago

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que próximamente los asistentes a sus agroferias podrán utilizar Yappy y tarjetas de crédito como métodos de pago. Así lo confirmó Nilo Murillo, director del IMA, quien detalló que la incorporación de estas opciones está en marcha.

"Ya firmé el acuerdo para implementar Yappy, lo cual nos ahorra tiempo, y estamos en proceso de programación para aceptar pagos con tarjeta. No obstante, en esta ocasión los pagos continuarán realizándose en efectivo", indicó Murillo.

El director del IMA también aprovechó la oportunidad para informar que las naviferias, evento que inicia el próximo 2 de diciembre, contarán con una oferta especial en su canasta. Entre los productos destacados estará el jamón picnic, junto con otros alimentos típicos de la temporada navideña.