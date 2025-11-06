Nacional - 06/11/25 - 08:55 AM

IMA: No habrá agroferias en algunos días de noviembre

El IMA destaca que las actividades comerciales y las agroferias se reanudarán después de las fechas mencionadas.

 

Por: Redacción / Web -

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) ha informado que, debido a las celebraciones de las Fiestas Patrias, no se llevarán a cabo agroferias en las fechas estipuladas para el mes de noviembre. Además, las tiendas y agrodistribuidoras del IMA estarán cerradas temporalmente en los días establecidos.

Las fechas de cierre son las siguientes:

6 y 7 de noviembre.

10 y 11 de noviembre.

28 de noviembre.
 

El IMA destaca que las actividades comerciales y las agroferias se reanudarán después de las fechas mencionadas.

Te puede interesar

Panamá reporta cuatro muertes por malaria y un repunte de casos

Panamá reporta cuatro muertes por malaria y un repunte de casos

 Noviembre 06, 2025
Después de la tragedia : Clases se reanudan en la comarca Ngäbe-Buglé

Después de la tragedia : Clases se reanudan en la comarca Ngäbe-Buglé

 Noviembre 06, 2025
IMA: No habrá agroferias en algunos días de noviembre

IMA: No habrá agroferias en algunos días de noviembre

 Noviembre 06, 2025
Panamá bajo alerta por lluvias y mar de fondo este jueves

Panamá bajo alerta por lluvias y mar de fondo este jueves

 Noviembre 06, 2025
Desfile y festival marcarán la celebración del Primer Grito en San Miguelito

Desfile y festival marcarán la celebración del Primer Grito en San Miguelito

Noviembre 06, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas