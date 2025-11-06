IMA: No habrá agroferias en algunos días de noviembre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) ha informado que, debido a las celebraciones de las Fiestas Patrias, no se llevarán a cabo agroferias en las fechas estipuladas para el mes de noviembre. Además, las tiendas y agrodistribuidoras del IMA estarán cerradas temporalmente en los días establecidos.

Las fechas de cierre son las siguientes:

6 y 7 de noviembre.

10 y 11 de noviembre.

28 de noviembre.



El IMA destaca que las actividades comerciales y las agroferias se reanudarán después de las fechas mencionadas.