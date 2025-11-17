IMA realizará Naviferias simultáneas desde el 2 de diciembre
Del 2 al 5 de diciembre se llevarán a cabo las primeras Naviferias en paralelo en las provincias de Chiriquí, Los Santos, Herrera y Panamá (Chepo).
El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que las Naviferias, donde los ciudadanos podrán adquirir la esperada Caja Navideña a un costo de B/.15.00, iniciarán el 2 de diciembre.
Del 2 al 5 de diciembre se llevarán a cabo las primeras Naviferias en paralelo en las provincias de Chiriquí, Los Santos, Herrera y Panamá (Chepo).
En 2024, el IMA realizó 89 Naviferias y, para este año, tiene planificado realizar 123. En los próximos días se anunciarán nuevas fechas y ubicaciones.
La Caja Navideña incluye:
* 5 libras de arroz
* Azúcar
* Maíz pilado
* Sal
* Guandú en lata
* Lata de piña en rodajas o aceite
* Una pieza de jamón Picnic
La entidad recuerda a los compradores que deben llevar efectivo, cédula y bolsa reutilizable.