Nacional - 17/11/25 - 10:43 AM

IMA realizará Naviferias simultáneas desde el 2 de diciembre

Del 2 al 5 de diciembre se llevarán a cabo las primeras Naviferias en paralelo en las provincias de Chiriquí, Los Santos, Herrera y Panamá (Chepo).

 

Por: Redacción / Web -

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que las Naviferias, donde los ciudadanos podrán adquirir la esperada Caja Navideña a un costo de B/.15.00, iniciarán el 2 de diciembre.

En 2024, el IMA realizó 89 Naviferias y, para este año, tiene planificado realizar 123. En los próximos días se anunciarán nuevas fechas y ubicaciones.

La Caja Navideña incluye:

* 5 libras de arroz
* Azúcar
* Maíz pilado
* Sal
* Guandú en lata
* Lata de piña en rodajas o aceite
* Una pieza de jamón Picnic

La entidad recuerda a los compradores que deben llevar efectivo, cédula y bolsa reutilizable.

