Acodeco se mete en la vuelta escolar: precios bajo la lupa tras Carnavales

La entidad saldrá a revisar almacenes de útiles, uniformes y artículos escolares, justo cuando más aprieta el gasto en las casas.

 

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) anunció que, apenas pasen los Carnavales, arrancará en todo el país el operativo “De vuelta a clases”, con la mira puesta en precios, cobros y derechos del consumidor.

La entidad saldrá a revisar almacenes de útiles, uniformes y artículos escolares, justo cuando más aprieta el gasto en las casas. 

El objetivo es claro: que no le metan la mano en el bolsillo a los padres y acudientes con cobros indebidos o vivezas de temporada. Nada de jugar vivo con el regreso a clases.

Durante las inspecciones, Acodeco verificará que el listado de artículos exentos del ITBMS (7%) esté visible, que los precios marcados coincidan con lo que cobra el escáner y que la publicidad no engañe, como lo manda la Ley 45 de 2007. Si hay irregularidades, vienen las sanciones.

Desde la entidad recuerdan que en estas fechas el consumo se dispara y, por eso mismo, el consumidor tiene que estar más atento que nunca. 

Comparar precios, exigir factura y revisar bien lo que se paga no es un favor, es un derecho. Y la ley está para cumplirse, no para adornarse.

Acodeco también dejó claro que ningún colegio puede obligar a comprar uniformes o útiles en un comercio específico

Los centros educativos solo pueden indicar colores, telas o características, pero la decisión final es de la familia. Cualquier intento de venta amarrada va contra la ley.

En cuanto al ITBMS, la entidad reiteró que útiles, libros y uniformes escolares están exentos del 7% durante todo el año. Si en caja le quieren cobrar de más, eso es falta. Y se puede denunciar.

Las quejas por cobros indebidos, falta de precios visibles, publicidad engañosa o venta atada pueden hacerse vía WhatsApp y Telegram al 6330-3333, o en las redes sociales @AcodecoPma. También recomiendan leer bien los contratos educativos antes de firmar, para evitar sorpresas después.

