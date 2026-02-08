Nacional - 08/2/26 - 07:48 AM

Perito no encontró movimientos raros en Ricamar: donaciones fueron para CD

La conclusión del peritaje fue directa: el beneficiario final de las donaciones fue Cambio Democrático, no se identificó a ninguna otra persona o entidad.

 

Por: Redacción / Crítica -

Durante la revisión contable hecha a Importadora Ricamar, no se detectó ninguna operación sospechosa ni manejo irregular de donaciones, según confirmó la perito Tatiana Chérigo en su declaración dentro del juicio por el caso Odebrecht.

Chérigo dijo que revisó los estados financieros auditados por año y que no aparece ninguna transacción fuera de lo normal. Aseguró que, de haberse detectado algo extraño, los auditores estaban obligados a dejarlo por escrito. Eso no pasó.

Los estados financieros que analizó estaban auditados por la firma internacional KPMG, y según la perito, no tenían opiniones negativas ni salvedades relacionadas con movimientos sospechosos. Todo estaba registrado y sustentado.

El informe presentado, de ocho páginas más anexos, abarcó los periodos 2007-2008 y 2008-2009. El objetivo fue revisar si las transferencias recibidas por Ricamar respondían a cuentas por cobrar reales entre la empresa y Cambio Democrático, tanto por gastos operativos como por la campaña electoral.

Ricamar fue mencionada en el expediente Odebrecht tras recibir transferencias de Caribbean Holding. Chérigo explicó que esos fondos no eran pagos ocultos, sino donaciones aplicadas directamente a la cuenta por cobrar que Ricamar tenía con CD.

Según el análisis, Ricamar pagó facturas de publicidad de Cambio Democrático, y esos pagos se compensaron con las donaciones recibidas. Al hacerse el cruce contable, la deuda bajaba y se verificaba el saldo con el partido. Ambos debían reflejar el mismo movimiento, y así ocurrió.

“El informe es concluyente”, señaló Chérigo. No hubo mal manejo, ni uso distinto de los fondos. El dinero se destinó exclusivamente a cubrir cuentas por cobrar de Cambio Democrático, tal como estaba registrado.

